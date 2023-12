Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Lauchstädt/MZ. - Es geht um die Ausübung des Königsrechts. Denn wenn Bad Lauchstädts Stadtrat am Mittwoch (13. Dezember) um 19 Uhr im Soziokulturellen Zentrum in Milzau zu seiner finalen Sitzung des Jahres zusammenkommt, steht der Haushalt 2024 auf der Tagesordnung. In dem steht etwas für Kommunaletats dieser Tage Ungewöhnliches: ein erwarteter Überschuss von mehr als einer halben Million Euro. Bürgermeister Christian Runkel (CDU) führt dies auf die pro Einwohner gerechnet kleine Verwaltung der Goethestadt zurück. „Das hilft, die Investitionen zu stemmen.“ Von denen plant die Stadt, wenn der Rat am Mittwoch zustimmt, eine ganze Reihe. 4,67 Millionen Euro, davon 2,7 Millionen Euro Fördermittel, sollen im kommenden Jahr verbaut werden. Die MZ zeigt, wo: