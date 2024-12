Am Donnerstag wurde der Christkind'l-Markt in Bad Lauchstädt eröffnet. In diesem Jahr gibt es erstmals einen Kunsthandwerkermarkt, der schon kurz nach der Eröffnung gut besucht war.

Bad Lauchstädt/MZ. - „Der Christkind’l-Markt ist eröffnet und ich wünsche euch gesegnete Weihnachten“, mit diesen Worten eröffnete das Christkind’l an der Seite des Weihnachtsmanns und von Bad Lauchstädts Bürgermeister Christian Runkel (CDU) am Donnerstag gegen 17 Uhr den Christkind’l -Markt in der Goethestadt. Schon vor dem offiziellen Start war ordentlich Betrieb im Kurpark. Bis einschließlich Sonntag öffnet der Markt täglich 14 Uhr, ab 15 Uhr gibt es täglich Programm auf der Bühne. Der Mittelaltermarkt im Schlossinnenhof öffnet erst am Freitag.