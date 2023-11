Der Wintereinbruch hat am Dienstag vor allem im Raum Querfurt für Behinderungen auf den Straßen geführt. Dort stehen aktuell Lkw quer und im Graben. Der Weihnachtsbaum für den Querfurter Markt kann nicht gefällt werden.

Glatte Straßen und Schnee sorgen für Unfälle in Querfurt und Umgebung

An der Umgehungsstraße Querfurt-Nord sind mehrere Laster ins Rutschen gekommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt - Der erste Schneefall in dieser Wintersaison hat am Dienstagmorgen vor allem im Raum Querfurt für glatte Straßen gesorgt. Auf mehreren Straßen stehen Lkw quer oder sind in Gräben gerutscht.