Die Polizei entdeckte zahlreiche gestohlene Mopeds in einer Garage in Leuna-Daspig.

Leuna/MZ - Der Polizei ist am Donnerstag ein Schlag gegen Moped- und Fahrraddiebe im Saalekreis gelungen. Wie das Revier in Merseburg mitteilte, hatte sich ein Zeuge gemeldet und angegeben, dass in einer vermeintlich leerstehenden Garage in Leuna-Daspig mehrere Mopeds lagerten. Vor Ort stellten die Beamten neun Simsons sowie zwei Fahrräder und diverse Ersatzteile sicher.