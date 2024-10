Kitaausbau, Standesamt, Abriss – für diese Zwecke hatte die Goethestadt in den vergangenen Jahren Häuser angekauft. Doch die stehen noch immer ungenutzt. Was wird aus ihnen?

Bad Lauchstädt/MZ. - Die Parkstraße 21, die Kurparkvilla, das alte Kino in Schafstädt – alle drei Immobilien haben eine Gemeinsamkeit. Die Goethestadt hatte sie in den 2010er Jahren gekauft, weil sie einen Plan für die Gebäude hatte: Kitaerweiterung, Standesamt, Abriss. Doch im Herbst 2024 stehen die Häuser weitgehend ungenutzt in der Kommune herum. Die MZ hat daher bei Bürgermeister Christian Runkel (CDU) nachgefragt, was die Stadt noch mit ihnen vor hat. Zumindest bei zwei von drei könnte es demnach baldige Veränderungen geben.