Gegenteil von leise - Tausende feiern „In Extremo“ und Zaubersprüche im Schlossgarten Merseburg

Merseburg/MZ - Begeistert und textsicher feierten tausende Fans am Samstagabend mit Michael Robert Rhein, Künstlername "Das letzte Einhorn", und seinen Mannen von "In Extremo" im Merseburger Schlossgarten. Bis Mitternacht begeisterte die Band, die der Headliner des Abends war und in den Vorjahren schon mehrfach im Schlosshof gespielt hatte, mit ihrem Middle Age Metal und Songs wie "Troja", "Kompass zur Sonne", "Alles schon gesehen" "Quid Pro Quo" oder "Spielmannsfluch".

In Extremo Schlossgarten Merseburg (Foto: Sieler)

Den Fans wurde es dabei nicht nur vor Freude warm ums Herz. Dank der Pyroshow der Band konnten die, die in den vorderen Reihen standen, bei Songs wie "Unsichtbar" die Hitze der Flammen von der Bühne förmlich spüren. Hinter der Bühne verfolgten zum Teil Familie und Freunde der Band das letzte Konzert der Saison. Ein Höhepunkt des Abends: Für die Party zum Merseburger Weihefest hatten "In Extremo" ihre Version der Vertonung der "Merseburger Zaubersprüche" wieder ins Programm aufgenommen. "Merseburg ist immer eine Reise wert", rief Rhein in die Menge. Heißt: "In Extremo" werden auf jeden Fall wiederkommen - irgendwann.