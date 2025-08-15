Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Lok Aschersleben.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Im Spiel zwischen Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und Aschersleben am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Hagen Kitzmann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Brendan Block das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (43.). Die Ascherslebener konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Fabian Christian Schmidt der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

1:1 Ausgleich im Spiel SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg gegen SV Lok Aschersleben – 57. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Schmidt, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Ilsenburger zu entscheiden (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Ilsenburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Munzke (75. Henk), F. C. Schmidt, Busch, L. Abel (46. Ahrends), Knochen (59. Strauchmann), Riemenschneider, Zelle (37. N. Schmidt), Schipp, R. F. Abel, Mai (39. Parete)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Miroshnichenko, Ivanchenko (40. Fricke), Böckler, Ivanchenko, Block, Breyer, Stopin, Gurr, Göring, Scherf

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45