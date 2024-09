Der Dürrenberger Carnevals Club wird 50 Jahre alt. Gründungsmitglied und Alterspräsident Jürgen Weber berichtet von feuchtfröhlichen Feiern, aber auch von Herausforderungen. Denn laut den Clubmitgliedern gab es Zeiten, in denen nicht sicher war, ob solch ein Jubiläum gefeiert werden kann.

Karneval in Bad Dürrenberg

Jürgen Weber war 33 Jahre Präsident des DCC. Eine Zeit lang hat der gelernte Former die Club-Medaillen selbst gegossen und bemalt.

Bad Dürrenberg/MZ. - Der Dürrenberger Carnevals Club sei schon immer ein „Familienbetrieb“ gewesen, erzählt Jürgen Weber. Da waren die Welps, die Baudes, die Walters, die Reicherts. Und eben die Webers: Jürgen und Angela Weber, die letztes Jahr Diamantene Hochzeit feierten, mit Töchtern und Enkeln. „Mal sehen, ob die Urenkel auch mal mitmachen“, sagt Weber. Gemeinsam mit einer Handvoll Freunden gründete er 1974 den DCC. Angestoßen wurde alles vom Rheinländer Hans Werner Welp, der in die DDR übergesiedelt war und die Liebe zum Karneval mitbrachte. Wie auch Weber gehörte er zu den Stammgästen der Tanzbar „Der Blickpunkt“ in der neuen Siedlung, wo dann 1975 der erste Karneval in Bad Dürrenberg stattfand.