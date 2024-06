Die Kita „Bummi“ in Mücheln feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einem großen Fest.

Kindertagesstätte „Bummi“ in Mücheln

Mücheln/MZ. - Ein besonderes Jubiläum feierte jetzt die Kindertagesstätte „Bummi“ in Mücheln. Die größte Einrichtung der Stadt wurde 50 Jahre alt. Dazu gab es eine ganze Festwoche. Sowohl die anderen acht Kitas der Kinderland Geiseltal gGmbH der Stadt als auch ehemalige Kinder und Mitarbeiter schauten vorbei. Ein Höhepunkt war ein Fest mit allen Kindern und ihren Familien.

Dazu hatte das Team im großen Außenbereich dank vieler Unterstützer einiges auf die Beine gestellt. Es gab eine Hüpfburg, ein Clown sorgte für allerlei Späße, die Turn-Tiger vom SV Geiseltal hatten einen kleinen Bewegungsparcours aufgebaut, der Nachwuchs der örtlichen Feuerwehr zeigte die Löschtechnik, und Fußballtore standen ebenfalls bereit. Kinder und Erzieherinnen führten ein Programm auf. Und auch Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos) ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren. Er verriet, dass er eine besondere Beziehung zum „Bummi“ hat. Denn das war auch seine Kita, wo er gern im Sandkasten spielte.

Lesen Sie dazu auch: Darum erhöht Mücheln die Kitagebühr 2024 um 15 Prozent

Mitgebracht hatte der Bürgermeister neben Süßigkeiten auch einen Scheck. Denn die Kindereinrichtung wünscht sich ein neues Klettergerüst, wie Leiterin Anja Marggraf sagte. Daher war auch der Erlös des großen von den Eltern veranstalteten Kuchenbasars für diesen Zweck bestimmt.

Dass zwischen all diesen Angeboten auch das AOK-Maskottchen „Jolinchen“ im Garten auftauchte, lag an der Zusammenarbeit mit der Kita. Sie nimmt schon länger am gesundheitlichen Präventionsprogramm „Jolinchenkids“ teil und möchte das laut der Leiterin auch fortführen.