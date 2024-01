Das „Warias“ in Braunsbedra ist bei „falstaff 2024“ unter den besten Restaurants Deutschlands aufgeführt. Wie das dem Gastronom Steffen Warias bei seinen Plänen hilft.

Gastronom Steffen Warias aus Braunsbedra ist 2024 gleich in zwei Restaurantführer aufgenommen worden.

Braunsbedra/MZ. - Die Gaststätte von Steffen Warias am Markt in Braunsbedra gehört zu den besten 1.850 Restaurants und Gasthäusern in Deutschland.