Gastronomie-Pläne für Burg Querfurt in der Warteschleife

Querfurt/MZ - Die Burg Querfurt braucht eine Gastronomie. Diesen Standpunkt vertritt ihr Besitzer, der Saalekreis, seit Längerem. Ursprünglich hatte die Verwaltung deshalb geplant, den leerstehenden Eselstall in ein kleines Café umzuwandeln. Doch mittlerweile schätzt der Kreis den Hunger seiner Gäste größer ein. Eine richtige Gastronomie samt Küche müsse her. Der Plan: Der Eselstall soll zusätzlich einen gläsernen Anbau mit Raum für 40 Sitzplätze erhalten. Doch der geplante Baustart in diesem Jahr droht zu kippen, auch weil die CDU weiter offene Fragen sieht.