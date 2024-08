Von 70 Schulen im Saalekreis arbeiten derzeit 17 mit Ganztagskonzept. Gerade begonnen hat damit die Sekundarschule in Leuna. Erfahrung darin hat das Burgstadtgymnasium.

So geht Schule heute

Gehört zu den beliebtesten Nachmittagsangeboten am Burgstadt-Gymnasium Querfurt: Die Theater-AG, die im Goethe-Theater Bad Lauchstädt stattfindet und von Kathrin Schinköth-Haase geleitet wird.

Leuna/Querfurt/MZ. - Wo lernt man Rap-Songs schreiben und performen, künstlerische Graffitis gestalten und Schmuck selbst zu designen? In der Schule! Jedenfalls − ab sofort − in der Sekundarschule „August Bebel“ in Leuna. Die hat gerade den offiziellen Bescheid aus dem Bildungsministerium erhalten, dass sie jetzt als Ganztagsschule fungiert.