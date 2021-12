In Merseburg ist am Montag ein Passant von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Merseburg/MZ - Bei einem Unfall mit einem Auto ist am Montag ein Fußgänger in Merseburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei dazu am Abend mitteilte, sei der Unfall gegen 15 Uhr im Bereich Straße des Friedens erfolgt. Zu Ursache und Hergang konnte die Polizei noch keine genauen Auskünfte machen.