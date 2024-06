Am Freitag werden 80.000 Gäste erwartet – viele in Orange.

Merseburg/MZ. - Die Fanzone auf dem Leipziger Augustusplatz, mit Riesenrad, Bühne und Leinwand, ist schon seit dem Auftakt der Europameisterschaften in Betrieb. An diesem Dienstag aber nun kommt eines der größten Fußballturniere der Welt wirklich in die Messestadt. Mit der Partie Tschechien gegen Portugal steht das erste von vier Leipziger EM-Spielen an. Ein jedes wird für einen kurzzeitigen, aber massiven Bevölkerungszuwachs in der Stadt sorgen.