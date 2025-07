Die 13-jährige Anny Wagner vom TSV Leuna wechselt an die Sportschule nach Klingenthal. Ihre Familie sowie Hunde, Pferd und Meerschweinchen ziehen mit in die Stadt im Vogtland.

Wechsel an die Sportschule

Anny mit Mama Cosima, Papa Matthias und Bruder Conrad sowie den drei Familienhunden im heimischen Garten in Leuna. Ihnen steht ein Umzug bevor.

Leuna/MZ. - Es ist zurzeit alles ein bisschen chaotisch zu Hause, sagt Mutter Cosima Wagner aus Leuna. Viele Kartons müssen noch gepackt werden. Sie, ihr Mann Matthias Danz, Sohn Conrad und Tochter Anny befinden sich mitten im Umzugsstress. Die 13-jährige Anny, die Skilangläuferin beim TSV Leuna ist, wechselt in diesem Sommer an die Sportschule nach Klingenthal. Da sie keinen Platz im dortigen Internat erhalten hat, entschied die Familie, mit in die Stadt im sächsischen Vogtland zu ziehen. „Wir wollten Anny die Möglichkeit, die sich ihr jetzt bietet, nicht verwehren“, erklärt ihre Mama.