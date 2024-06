Bei einem Unfall in Lochau im Saalekreis sind am Dienstagmittag zwei Personen verletzt worden, darunter ein Fünfjähriger schwer. Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist.

Lochau/MZ - Ein Auffahrunfall in Lochau im Saalekreis hat am Dienstagmittag zwei Verletzte gekostet: Betroffen sind ein 41-jähriger Mann und ein fünfjähriger Junge. Das Kind sei dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, teilte eine Polizeisprecherin am Abend in Halle mit. Demnach saßen die beiden zusammen in einem Auto. Der Mann wollte mit dem Wagen gerade nach links zum NP-Discounter abbiegen und musste dabei das Tempo reduzieren. Die Fahrerin des nachfolgenden Autos hat dies offenbar zu spät erkannt und fuhr mit ihrem Wagen auf. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision beschädigt.