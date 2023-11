Restaurant in Merseburg Fünf Jahre Pause: „Ritters Weinstuben“ in Merseburg öffnen wieder

Nach mehr als fünf Jahren im Dornröschenschlaf gehen „Ritters Weinstuben“ in Merseburg wieder an den Start. Wer jetzt hier ab 5. November für gutes Essen sorgen will und warum es keine Personalprobleme gibt.