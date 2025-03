Gesundheitsamt und Basedow-Klinikum Saalekreis Fünf Jahre Corona: „Wir sind auf jeden Fall besser vorbereitet“

Am 10. März 2020 gab es den ersten Coronafall im Saalekreis. Die Monate und Jahre danach brachten das Gesundheitssystem in Aufruhr. Doch was haben Gesundheitsamt und Basedow-Klinikum aus Corona gelernt? Was würden sie heute anders machen? Und warum ist für die Verantwortlichen die nächste Pandemie nur eine Frage der Zeit?