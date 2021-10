Freude über neue Turnhalle von Johannes-Schule in Merseburg

Mit einem musikalischen Auftakt beginnt die Einweihung der neuen Turnhalle der Johannes-Schule in Merseburg.

Merseburg/MZ - Drei, zwei, eins und durch ist das Band. Es ertönt lautes Klatschen und Jubeln sowohl von den Kindern als auch von Erwachsenen. Zelebriert wird an der Johannes-Schule in Merseburg die Einweihung der neuen Turnhalle.

Während sich die Schulpuppe Simon mit der Schulleiterin Peggy Grünke unterhält, lauschen die Kinder ganz gespannt. Simon erzählt, dass das Gebäude nicht extra neu gebaut wurde. Im Gegenteil - seit 1890 steht dieses Haus direkt neben dem Schulhof. Anfangs dachte man, die Halle sei nicht nutzbar, so der Vorstandsvorsitzende der evangelischen Schulstiftung, Marco Eberl. Doch nachdem Fördergelder beantragt wurden und die ersten Architekten vor Ort waren, wurde klar, dass man die Halle sanieren kann. Das freute auch die Bauherrenvertreterin Katrin Schumak. „Aus einem alten Gebäude etwas Neues zu machen, das hat mich begeistert.“ Bei der Sanierung wurde auch der ökologische Fußabdruck beachtet. Die Turnhalle wird mit Fernwärme beheizt. Durch die gute Isolierung der Fenster und Türen ergebe sich damit eine Ersparnis von 75 Prozent im Vergleich zu normalen Heizarten. Zudem werden gut 13 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart.

Die ersten geworfenen Bälle waren direkt drei Volltreffer. Foto: Sieler

Schulleiterin Grünke ist begeistert. Durch die neue Turnhalle sei die Stundenplanung viel flexibler und die Kinder sind schneller vor Ort und können ihre Pausenzeiten auch genießen. Bisher ging die Pause immer durch die Busfahrt zur Turnhalle in Beuna drauf. Dadurch mussten die Kinder in der Umkleide frühstücken. Auch Nachmittagsangebote können nun besser genutzt werden und wenn es regnet, ist der Weg nicht so weit.

Katrin Schumak (l.) überreicht Peggy Grünke (r.) das neue Schild. Foto: Sieler

Die Sanierung der Turnhalle kostete insgesamt 1,2 Millionen Euro. Gefördert wurde sie unter anderem von der Investitionsbank Sachsen-Anhalts, der Landeskirche und der evangelischen Schulstiftung. Baubeginn war im Mai 2020. Bis Mitte Oktober hielten die Arbeiten noch an. Zuletzt wurde der behindertengerechte Eingang errichtet.

Die Kinder freuen sich sichtlich darauf, so richtig Sport treiben zu können. Der zur Einweihung geschenkte Basketball wird direkt ausprobiert und im Korb versenkt. Ein guter Start für die kommenden Schulstunden.