Die Freiwillige Feuerwehr in Rodden feiert am Wochenende ihr 90-jähriges Jubiläum. Was es für die Feuerwehrleute des Ortes in diesem ebenfalls noch zu feiern gibt.

Rodden/MZ. - Am Ortseingang von Rodden steht ein Strohmännchen in Feuerwehrkleidung und verweist auf das, was demnächst ansteht. „90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Rodden“, steht auf einem Banner, auf welches das Strohmännchen verweist. Am Samstag ist so weit. Ab 10:30 Uhr morgens startet der mit reichlich Programm gespickte Tag.