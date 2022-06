Fotograf Jochen Ehmke: „In meinem Alter sind die meisten schon tot“

Mit 85 Jahren stellt der Hallenser gemeinsam Norbert Kaltwasser im Kulturhistorischen Museum in Merseburg aus. Der Titel „Letzter Aufruf“ ist selbstironisch gewählt.

Merseburg/MZ - „Das ist der Beweis, dass wir gut miteinander können“, sagt Jochen Ehmke und deutet auf die Stillleben im Foyer des Kulturhistorischen Museums im Merseburger Schloss. Obst, Blumen, Fischköpfe in Schwarz-Weiß. Ohne die Hinweisschilder könnte wohl kaum ein Besucher identifizieren, welche Aufnahmen vom langjährigen Merseburg Ehmke stammen und welche von seinem Kompagnon Norbert Kaltwaßer. „Letzter Aufruf“ haben die beiden halleschen Fotografen ihre am Samstag gestartete Schau genannt. Warum? „Na, schauen Sie auf mein Geburtsjahr. Die meisten in meinem Alter sind tot“, antwortet Ehmke, Jahrgang 1936.