Bad Lauchstädt/MZ. - 300 Tonnen habe der Trafo gewogen, berichtet Uwe Herrmann. Er ist Leiter des Regionalzentrums Süd bei 50Hertz. Das Unternehmen betreibt das Höchstspannungsnetz in Ostdeutschland. Dessen wichtigster Knoten im Süden Sachsen-Anhalts ist das Umspannwerk Bad Lauchstädt. Hier kommen große Trassen aus Wolmirstedt, Brandenburg und vom Kraftwerk Schkopau an und hier beginnt die Südwestkuppelleitung nach Bayern. Das Umspannwerk war Anfang des Jahres das Ziel des Trafos. In Beuna wurde er von der Schiene auf den Laster verladen. Wegen der notwendigen Wenderadien habe man in Merseburg lange Zeit verkehrt herum auf der B 91 fahren müssen, erzählt Herrmann.