Filmgespräch „Tausend Zeilen“ mit Elyas M’ Barek - Falsche Berichterstattung wird Thema

Merseburg/MZ - Zu dem Film „Tausend Zeilen“ mit anschließendem Gespräch wird an diesem Donnerstag, 6. Oktober, ab 19 Uhr in das Domstadtkino Merseburg eingeladen. Der neue Michael „Bully“ Herbig-Film „Tausend Zeilen“ erzählt vom Journalisten Juan Moreno (Elyas M’ Barek, Foto), der die größten Teils erfunden Reportagen seines Kollegen Claas Relotius enttarnt. „Spiegel“-Journalistin Relotius bekam Preise für seine Arbeit, die Chefredaktion nahm die Verdächtigungen erst nicht ernst. Im Anschluss an die Kinovorführung um 19 Uhr findet das Filmgespräch „Erfunden und Fiktiv – Der Fall Relotius und die Folgen für den Journalismus“ mit Ulrike Nimz, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, in Merseburg statt.