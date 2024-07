Die Feuerwehren in Merseburg und Leuna mussten in der Nacht zu Dienstag gleich drei Mal ausrücken. Mindestens in einem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Feuerwehr in Leuna und Merseburg: Drei Brände in vier Stunden

Merseburg/Leuna/MZ - In der Kernstadt Leuna und im Süden von Merseburg hat es in der Nacht zum Dienstag eine Häufung von Bränden gegeben. Wie das Polizeirevier Saalekreis berichtete, stand zunächst gegen 2.30 Uhr in Leuna ein Auto in Vollbrand. Der Schaden belaufe sich auf 4.000 Euro. „Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.“

Anderthalb Stunden später musste die Merseburger Feuerwehr zu einer Garage im Bergmannsring. Darin befindlicher Unrat brannte. Den konnte die Kameraden schnell löschen. Zwei Stunden später mussten sie allerdings erneut ausrücken. Auf einem verlassenen Grundstück im Kötzschener Weg brannte eine Gartenlaube Der Sachschaden ist laut Polizei noch unklar. Ermittlungen zur Ursache seien aufgenommen.