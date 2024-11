In der Nacht zum Dienstag mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Merseburg einen Brand löschen.

Feuerwehr im Einsatz: Garage in Merseburg abgebrannt

Merseburg/MZ/mv - In der Nacht zum Dienstag kam es in der Förderstraße in Merseburg zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Brand in Merseburg: Feuer loderte im Garagenkomplex

Anwohner bemerkten nach MZ-Informationen gegen 1 Uhr einen Brand in einem Garagenkomplex und alarmierten die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Als die Feuerwehr Merseburg am Einsatzort eintraf, brannte eine Doppelgarage bereits in voller Ausdehnung.

Feuerwehr muss Wasser im Pendelverkehr holen

Aufgrund eines fehlenden Hydranten am Garagenkomplex mussten die Einsatzkräfte über einen sogenannten Pendelverkehr Wasser zur Einsatzstelle schaffen.

Mehrere Feuerwehrautos mussten zu einem Hydranten fahren, um die Fahrzeuge am Brandort mit Löschwasser zu versorgen.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nach MZ-Informationen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit nicht bekannt. Die Garage war nach MZ-Informationen ungenutzt.