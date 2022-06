Festgenommen: Werkzeugdieb flieht in Braunsbedra vor der Polizei

Braunsbedra/MZ - Mit seinem Auto ist ein Mann in Braunsbedra auf der L178 vor einer Polizeikontrolle geflohen. Während der Verfolgung durch die Polizei touchierte er zwei weitere geparkte Autos, berichtet die Polizei. Schlussendlich sei der Fahrer in Frankleben gestellt worden. In seinem Auto hätten sich diverse Werkzeugkoffer einer Firma befunden. Genau diese Koffer seien am Mittwochmorgen von der Firma als gestohlen gemeldet worden, heißt es. Der Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worden.