Mücheln/MZ - Die in jüngster Zeit bekannt gewordenen Diebstähle, Einbrüche und Sachbeschädigungen sowie Vermüllung in der Gemarkung Mücheln beunruhigen Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos). Das erklärte er Mittwochabend in der Sitzung des Stadtrates. Er zählte ausgewählte Beispiele auf.

Dazu gehörten die erneute Sachbeschädigung an der Wetterschutzhütte auf der Halbinsel im Geiseltalsee, wo Unbekannte unter anderem ein Fenster zerschlugen und Türklinken abrissen. Anfang März habe es einen erneuten Einbruch auf dem kommunalen Friedhof gegeben, berichtete er weiter. Auch da seien Sachbeschädigungen durchgeführt und außerdem technische Geräte entwendet worden. Am Wochenende habe er Fotos zugeschickt bekommen, dass am Rundweg am Geiseltalsee vier ausgebaute Fenster entsorgt wurden. Die jüngsten Fälle erreichten den Bürgermeister Mittwochfrüh im Gespräch mit Baufirmen. So sei zum einen auf einer Baustelle im Elisabethring ein Baustromkasten gestohlen worden. Zum anderen wurden nach Angaben von Marggraf auf einem Grundstück in der Stöbnitzer Mitte, wo Abrissarbeiten durchgeführt werden, sieben Tonnen Asbest von Unbekannten abgekippt. „Was gerade so ringsrum los ist, das ist ein bisschen beängstigend“, sagte der Bürgermeister.