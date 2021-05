Feld, Tonne oder Laube: Ein Kommissar erklärt, warum Brandermittlungen so schwer sind

Merseburg - Wieder ein Brand, wieder in der Nacht, wieder eine Gartenlaube in der „Alten Anlage“ in Bad Lauchstädt. Die Brandserie in der Kleingartensiedlung ging nach einigen Wochen Pause am Sonntag weiter. Dabei hat die Goethestadt sogar schon 5.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter ...

Wieder ein Brand, wieder in der Nacht, wieder eine Gartenlaube in der „Alten Anlage“ in Bad Lauchstädt. Die Brandserie in der Kleingartensiedlung ging nach einigen Wochen Pause am Sonntag weiter. Dabei hat die Goethestadt sogar schon 5.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.



Erfolgsquote bei Brandermittlung gering

Doch die gab es bisher nicht, die Polizei hat noch keinen dringend Tatverdächtigen. Das gilt ebenso für die Serie der Strohdiemenbrände um Bad Lauchstädt im Winter und den Brandanschlag auf eine Shishabar in der Kleinen Ritterstraße in Merseburg. Ohnehin ist die Erfolgsquote bei Bränden gering. 2018 ermittelte das Revier Saalekreis nach 221 Bränden, 2019 nach 195. Aufgeklärt wurden 51 beziehungsweise 50, also jeweils nur gut ein Viertel.

„Brandsachbearbeitung ist eines der schwersten Gebiete der Polizeiarbeit“, urteilt Andreas Krepp. Er leitet im Revier Saalekreis das für Brände zuständige Sachgebiet „Allgemeine Kriminalität“. Das Problem sei, dass man eigentlich komplett auf Zeugen angewiesen sei. Spuren, die sich sonst an Tatorten fänden, seien bei Bränden oft vernichtet oder überlagert. „Wenn die Feuerwehr anrückt, ist ihre Aufgabe den Brand zu löschen, da wird nicht auf Spuren geachtet.“

Brandsachverständigen des Landes helfen bei Ursachenermittlung

Gleichwohl sei am Brandort Akribie gefragt. Am Anfang der Arbeit stehe die Brandursachenermittlung. Wie kam es zu dem Feuer? „Sind wir im strafrechtlichen Bereich, also bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung, oder gab es einen technischen Defekt?“, sagt Krepp. Man gehe dabei nach dem Ausschlussprinzip vor: Wenn man Selbstentzündung durch bio-chemische Prozesse, wie sie etwa bei Stroh- oder Deponiebränden vorkommen, und einen technischen Defekt ausschließen könne, dann bliebe nur offenes Feuer als Ursache, also menschliches Handeln.

Bei der Brandursachenermittlung arbeitet das Revier häufig mit den Brandsachverständigen des Landes zusammen, teilweise auch mit Gutachtern, die Versicherungen bei größeren Schäden bestellen. Vor Ort suchen sie nach der Ausbruchsstelle, jenem Ort, an dem es am längsten gebrannt hat. „Darauf gibt es bestimmte Hinweise wie Brandtrichter oder Putzabplatzungen“, erörtert Krepp.



„Es gibt nur wenige Brandorte, an denen sich die Ursache nicht mehr ermitteln lässt.“

Finden sich vor Ort Spuren von Brandbeschleuniger oder mehrere Ausbruchstellen, spricht dies für Vorsatz. Wenn man den Verdacht auf Brandstiftung mit Brandbeschleuniger habe, gebe es technische Hilfsmittel. Ionizer zeigten die Gase an, die typischerweise bei der Verbrennung solcher Gasbeschleuniger entstehen. Alternativ kann die Aufgabe auch ein Brandmittelspürhund übernehmen. Natürlich können die Gase auch von Resten gelagerter Spiritusflaschen herrühren.

Deswegen seien detaillierte Beschreibungen des Brandortes vor dem Feuer für die Ermittlungen ganz wichtig, betont der Kommissar. „Es gibt nur wenige Brandorte, an denen sich die Ursache nicht mehr ermitteln lässt.“ Strohdiemen gehören dazu, weil die Feuerwehr diese in der Regel komplett abbrennen lässt. Bei der Serie im Winter gehe man wegen Häufung und Verteilung der Feuer jedoch von Brandstiftung aus.

Je mehr Zeugen am Brandort, desto besser für Ermittler

Nach der Ursachenermittlung folgen die Fotodokumentation und die Spurensuche am Tatort. Gibt es möglicherweise Reste eines eingeschlagenen Fensters? Ist der Tatort frei zugänglich oder braucht man Ortskenntnisse? Vor allem aber befragen die Polizisten Zeugen. Wenn es die, wie im Fall der Shishabar in Merseburg nicht gibt, und niemand bekannt ist, der ein Motiv für die Tat haben könnte, dann wird es für die Ermittler trotz Wissens um eine Brandstiftung schwer.



Bei der Zeugenarbeit, so erklärt der Kommissar, gehe es etwa darum, zu klären, wer sich am Brandort aufhalten darf oder es getan hat. Je näher jemand laut Zeugen am Brandzeitpunkt vor Ort war, desto interessanter wird er für die Ermittler. „Daraus kann sich ein Anfangsverdacht entwickeln.“ Das gelte auch, wenn Personen immer wieder in der Nähe von Bränden festgestellt würden.

„Bei vorsätzlicher Brandstiftung sind viele Kinderdelikte"

Ihnen die Tat so nachzuweisen, dass es vor Gericht Bestand hat, ist allerdings schwierig, wenn es keine Zeugen gibt, die den Verdächtigen beobachtet haben. Man sei dann auf Geständnisse angewiesen, sagt Krepp. Oder darauf, jemanden auf frischer Tat oder zumindest sehr zeitnah danach festzustellen. „In solchen Fällen kann man die Kleidung auf Spuren von Brandbeschleuniger untersuchen. Oder man findet festen Grillanzünder.“

Eine typische Tätergruppe gibt es laut Krepp eher nicht. Der krankhafte Pyromane sei ihm in seiner Dienstzeit erst zweimal untergekommen. „Bei vorsätzlicher Brandstiftung sind viele Kinderdelikte.“ Eigentlich nicht strafbar. Geschlossen würden die Akten trotzdem nicht sofort.



Kinder häufig Grund für Brände

„Die Erfahrung zeigt, dass es klein, etwa mit einer Mülltonne, anfängt und dann Größeres folgt. Deswegen sind wir bestrebt, solche Karrieren zeitnah zu beenden. Die Kinder werden angehört, um ein Bewusstsein zu schaffen, was bei Feuern passieren kann“, sagt Krepp.



Dessen Kollegen fällt in ganz seltenen Fällen die Aufklärung auch mal in den Schoß: Im Vorjahr hätten sich nach einem großen Brand bei Landsberg die verantwortlichen Kinder selbst bei der Polizei gemeldet: „Davor ziehe ich den Hut.“ (mz)