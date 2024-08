Bad Dürrenberg/MZ. - „Mich fasziniert am Schach, dass unglaublich viele Konstellationen entstehen können. Man muss sich viel damit beschäftigen“, sagt Markus Nagel. Der Jurist hat nun mit Gleichgesinnten in seiner Heimatstadt für eine neue Schachkonstellation gesorgt. Mit der Schachgemeinschaft Bad Dürrenberg gibt es nun neben der Fachabteilung beim SV Eintracht einen eigenen Verein für den Denksport am Brett in der Solestadt. Im April haben ihn die acht Gründungsmitglieder aus der Taufe gehoben. Es folgten Anmeldungen im Vereinsregister, beim Finanzamt, Kreis- und Landessportbund. Die beim Landeschachverband laufe noch, sagt Nagel.

