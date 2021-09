Fahrraddemo in Merseburg gegen Paragraf 218

Merseburg/MZ - Für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und für das Recht auf Selbstbestimmung gab es Dienstagnachmittag eine Fahrraddemo durch Merseburg. Organisiert hatte sie die Aktionsgruppe „Wumms und Wirkung 217“. Dahinter verbergen sich hauptsächlich junge Leute, die in der Domstadt leben, deshalb auch das von der Postleitzahl abgeleitete 217. Nach einer ersten Demo zum Thema im Mai konnten sie nun am weltweiten „Safe Abortion Day“ rund 20 Leute mobilisieren, die mit Klingeln und an ihren Rädern befestigten Plakaten auf das Thema aufmerksam machten. Gefordert wurde unter anderem, den Paragrafen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu entfernen, Frauen den Zugang zu Abbrüchen zu erleichtern, ihnen keine finanziellen Hürden in den Weg zu stellen und Gynäkologen zu erlauben, auf diese Leistung aufmerksam machen zu dürfen.