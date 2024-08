Naumburg/Weissenfels/MZ. - Auf der zweiten Etappe meiner Fahrt auf dem Saaleradweg starte ich in der Naumburger Innenstadt. Drei Kilometer nach dem Start am Ufer der Saale kehre ich im Biergarten des Gasthofs Alter Felsenkeller ein, bei einem kühlen Getränk den Blick auf den Fluss zu genießen. Nicht nur Radler kommen dort vorbei. Als ich ankomme, vertäut gerade ein Mann mit seinen zwei Kindern sein Boot direkt vor dem Lokal. Die schöne Lage ist nicht das Einzige, was den Felsenkeller interessant macht. Eigentlich bin ich mit Inhaber Peter Draht verabredet. Er und seine Familie führen das Lokal seit 20 Jahren. Da ich auf meiner Tour jedoch schon viel Verspätung angesammelt habe, verpassen wir uns, wir sprechen am Telefon.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.