Essensanbieter im Saalekreis drehen an der Preisschraube

Eltern und Senioren, die sich Essen liefern lassen, müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Die Großküchen machen dafür nicht nur die Preissteigerung durch den Krieg verantwortlich. Auch das Studentenwerk Halle will reagieren.

Querfurt/Eisleben/MZ - „Wir haben im Januar erhöht und nun noch mal im Juli. Jetzt müssen wir sehen, ob das reicht“, sagt Dirk Jürgens, Geschäftsführer der Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser. Die betreibt unter anderem im Saalekreis nicht nur zahlreiche Horte und Kitas, sondern hat an ihren Hauptsitz am Fliederweg in Querfurt eine eigene Küche. Dort bereiten die Mitarbeiter täglich gut 1.500 Essen für die Einrichtungen in Querfurt, aber auch Senioren, frisch zu. Die Kunden müssen dafür mittlerweile deutlich mehr bezahlen als noch vor einem Jahr. Die Preiserhöhungen von Januar und Juli summierten sich auf 18 Prozent, berichtet Jürgens. Heißt ein Essen, was im Dezember fünf Euro gekostet hat, kostet nun 5,80 Euro.