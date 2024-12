Die Kantine im Hauptgebäude der InfraLeuna hat einen neuen Betreiber. Die Wisag hatte im Vorjahr bereits das Restaurant an der Raffinerie übernommen – und hat nun Pläne für die auch öffentlich zugängliche Gastronomie.

Essen für den Chemiestandort: Neuer Betreiber übernimmt Kantine in Leuna

Gastrochef Stefan Kullak wechselte aus einer Großküche in die Kantine. Dort testet er, was die Kunden mögen. Heutige Versuchsanordnung: Jägerschnitzel.

Leuna/MZ. - „Im ersten Monat ging es darum, rauszukriegen, was die Leute mögen“, sagt Stefan Kullak. Eine Antwort war definitiv: Wurstgulasch mit Nudeln. Deshalb stellt der Gastronomieleiter der neuen Kantine im Hauptgebäude der InfraLeuna kurz vor dem Start der Mittagszeit reichlich artverwandte Jägerschnitzel in die Essensausgabe. Der vergleichsweise kurze Draht zu den Kunden ist für den Koch noch neu. Er ist erst vor einem guten Monat aus einer Großküche, die täglich über 4.000 Essen für Schulen und Pflegeheime produziert, an den Chemiestandort gewechselt: „Auch die Rolle als Chef ist für mich neu.“