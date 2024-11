Sven Theile öffnet dieses Jahr seine Weihnachtsbaumplantage in Branderoda am dritten und vierten Advent für alle Interessenten, die ihren Baum selber schlagen möchten.

Branderoda/MZ. - Die bundesweite Eröffnung der Weihnachtsbaumsaison hat gerade in Schleswig-Holstein stattgefunden. Laut Jörg Engler, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Schleswig-Holsteinischen Weihnachtsbaumproduzenten, haben die Weihnachtsbäume in diesem Jahr eine gute, dunkelgrüne Qualität. „Die reichlichen Niederschläge in diesem Jahr hatten auch ihre guten Seiten“, sagt er.