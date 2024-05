Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - „Merseburgs Innenstadt kann nur überleben, wenn die Merseburger hier einkaufen gehen“, sagt Bürgermeister Bellay Gatzlaff. An Konsumbereitschaft im Wohnumfeld mangelt es seinen meist älteren Zuhörern am Freitagmorgen auf der Gotthardstraße nicht. Sie warten ungeduldig darauf, dass die offiziellen Worte vorbei, das Absperrband durchschnitten und der Weg in den neuen Supermarkt im Merseburger Zentrum frei sind. Fünf Minuten nach 10 Uhr ist es so weit. Eine Menschentraube drängt durch die Eingangstür des Bonus-Marktes.