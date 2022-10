Erweiterung Nachtschutzgebiet Flughafen Leipzig/Halle - Mehr Schutz für Schkopauer

Beim Flugzeugstart müssen die Fensterläden oben sein. Die Gründe dafür werden in der Regel jedoch nicht genannt. Foto: dpa/Martin Gerten

Schkopau/MZ - Zukünftig fallen mehr lärmgeplagte Schkopauer in das Nachtschutzgebiet des Flughafen Leipzig/Halle und können entsprechend passiven Schallschutz beantragen. Nach einer Prüfung der Belastung im vergangenen Jahr hat der Flughafen das Schutzgebiet nun in westlicher und südlicher Richtung erweitert. Nach eigenen Angaben profitieren davon der Süden von Schkeuditz (Sachsen) sowie Grundstücke in der Ortslage Schkopau sowie die Ermlitzer Ortsteile Oberthau und Rübsen.