Erstmals wird eine Bad Lauchstädterin zur Geiseltaler Weinprinzessin gekrönt

Lara Marie Werner wurde am Samstagabend zur 10. Geiseltaler Weinprinzessin gekrönt.

Bad Lauchstädt/Mücheln/MZ - „Heute wird ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen“, kündigte Geiseltalsee-Winzer Lars Reifert an. Denn am vergangenen Wochenende wurde auf dem Weinberg „Goldener Steiger“ die 10. Geiseltaler Weinprinzessin bei etwas stürmischem Wetter gekrönt - und die stammt erstmals aus der Goethestadt Bad Lauchstädt. Die Müchelnerin Romy Richter, die das Amt die vergangenen zwei Jahre ausgeführt hat, gab ihre Krone an Lara Marie Werner weiter.