Premiere in der Stadt am Geiseltalsee

Manuela Fülle (links) berät Brigitte Gelleschus, welche Duftkerze ihren Wünschen am besten entsprechen würde.

Mücheln/MZ. - Draußen wird den Besuchern der rote Teppich ausgerollt, der sie am Sonntag mit großen Bannern in das Müchelner Schützenhaus leitet.

Im Saal probieren die Gäste selbstgemachten Räuchersenf, schnuppern an Seifen sowie Handcremes und schauen im Spiegel, ob ihnen die goldene Halskette steht. „Wir möchten hier Produkte von Mensch zu Mensch verkaufen“, sagt Carolin Schöne, die diese Premiere des Frühlingsmarktes gemeinsam mit Mandy Faltinsky initiiert hat. Die Produkte, die auf der Verbrauchermesse am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ausgestellt wurden, stammen von Unternehmern, Händlern und Dienstleistern aus der Region.

Viele der Unternehmer haben einen Online-Shop, über den sie ihre Ware an Kaufwillige zusenden. „Über das Internet fehlt aber der direkte Kundenkontakt.“ Deshalb biete sich solch eine Messe für die Direktvertreiber sehr gut an, um direkten Kundenkontakt zu pflegen. „Wir möchten den Kunden Empfehlungen an die Hand geben. Man könnte sagen, die Kunden kaufen auch den Menschen mit“, sagt Mandy Faltinsky.

So haben Kaufwillige unter vielen Alltagsprodukten die Qual der Wahl: Abendkleider für besondere Anlässe, Dekoartikel für Haus und Garten, Produkte zur Körperpflege, Haushaltsgeräte und Gewürze stehen zur Auswahl. Brigitte Gelleschus hat sich für eine Duftkerze entschieden. „Mich treibt vor allem die Neugierde an.“ Die Rentnerin interessiert sich für neue Angebote, um später ihren Freundinnen berichten zu können, was es für Trends gibt und wer welche Produkte ausstellt.

Premiere in Müchlen: Viel Zuspruch von Kunden und Ausstellern

Die Organisatorinnen Carolin Schöne und Mandy Faltinsky haben den Verbrauchermarkt zum ersten Mal nach Mücheln geholt. Der Frühlingsmarkt stellt eine Alternative zur Direktvertriebsmesse dar, die Faltinsky zweimal jährlich in der Pfännerhall in Braunsbedra abhält. „Hier hatten wir die Idee, uns thematisch mit dem Frühling etwas abzuheben.“

Auch wenn es draußen kalt ist und viele Felder noch verschneit sind, könne man nie früh genug anfangen, unter anderem mit dem Dekorationsartikeln neue Akzente für das Frühjahr zu setzen, sagt Carolin Schöne. Für den Frühlingsmarkt haben die Organisatorinnen seitens des Interesses der Kunden sowie der Aussteller viel Zuspruch erhalten. „Da wir das schon einige Jahre machen, baut man sich irgendwann ein Netzwerk auf, in dem die Kontakte für solche Verbrauchermessen gepflegt werden.“

Viele Unternehmen seien nach der Bekanntgabe der Idee des Frühlingsmarktes an die Organisatorinnen herangetreten, berichtet Mandy Faltinsky. So entstehe für Kaufwillige und Neugierige ein Terrain an Möglichkeiten, wie man sich den Alltag etwas aufhübschen kann.