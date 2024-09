Der traditionsreiche Umzug im Rahmen des Brunnenfestes Bad Dürrenberg findet am Sonntag erstmals seit 2019 statt. Diesmal verläuft er in veränderter Route.

Bad Dürrenberg/MZ. - Erstmals seit 2019 findet in Bad Dürrenberg zurzeit wieder das Brunnenfest statt, in diesem Jahr ist es ausnahmsweise in die Landesgartenschau integriert und somit in Verantwortung der Laga GmbH. Einzig der traditionsreiche Festumzug wird diesmal von der Stadt organisiert, und zwar am Sonntag, 15. September.