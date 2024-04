In Gröst lädt Winzer Mario Thürkind am 6. April ein, die frischen Rebensäfte des Jahrgangs 2023 aus Flasche und Fass zu probieren.

Gröst/MZ. - Die ersten jungen Weine des Jahrgangs 2023 sind gerade in die Flaschen abgefüllt worden. Nun können sie erstmals verkostet werden. Winzer Mario Thürkind aus Gröst lädt deshalb am Sonnabend, 6. April, ab 12 Uhr zur diesjährigen Jungweinprobe ein. Sein Angebot ist eingebettet in die traditionellen Jungweinwochen an Saale und Unstrut, die bis Anfang Mai stattfinden.