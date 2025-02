Die MZ-Sportlerwahl 2024 im Saalekreis geht in die nächste Runde. Sechs erfolgreiche Nachwuchsteams haben sich für die Wahl qualifiziert. Welche Mannschaft am Ende den Titel holt, hängt von den Stimmen der Leser ab.

Saalekreis/MZ. - Die Abstimmung zur Sportlerwahl des Jahres 2024 biegt langsam auf die Zielgerade ein. Nach zahlreichen Einzelsportlern folgt nun mit den Nachwuchsmannschaften die nächste Gruppe. Sechs Juniorenteams konnten im vergangenen Jahr mit ihren Leistungen überzeugen und Titel auf Landes- und Bundesebene feiern.

Zur Teilnahme online abstimmen unter: volksstimme.sslsurvey.de/MZ-Sportlerumfrage-2024

Daher stehen sie auf dem Tippschein der gemeinsamen Sportlerwahl vom Kreissportbund Saalekreis (KSB) und der Mitteldeutschen Zeitung. Der KSB blickt auf die Erfolge der Teams zurück:

Heidel / Verchow, VfB Merseburg, Badminton

Die beiden Sportler Julian Heidel und Armin Verchow entdeckten ihre Leidenschaft für das Spiel mit dem Federball bereits in jungen Jahren. Seitdem trainieren die beiden Badmintonspieler regelmäßig und haben etliche Titel für ihren Heimatverein VfB Merseburg errungen.

Die beiden Sportler Julian Heidel und Armin Verchow entdeckten ihre Leidenschaft für das Spiel mit dem Federball bereits in jungen Jahren. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

In der letzten Saison gingen beide Sportler in der Altersklasse U19 als Favoriten an den Start. Mit einer starken Leistung sicherten sie sich den Landesmeistertitel im Doppel. Darüber hinaus konnte sich Julian über einen weiteren Landesmeistertitel im Einzel und Armin in der Disziplin Mixed freuen.

Kern / Körner Tollwitzer RSV 1900 Radball

Eine gelungene Premiere legte das Duo Cedric Kern und Lenny Körner vom Tollwitzer Radsportverein hin. In ihrer ersten Saison in der Altersklasse U13 überzeugten die beiden Radballer durch großen Ehrgeiz und starken Kampfgeist.

Eine gelungene Premiere legte das Duo Cedric Kern und Lenny Körner vom Tollwitzer Radsportverein hin. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Dieser Einsatz sollte sich am Ende für die Nachwuchssportler auszahlen. Den erhofften Landesmeistertitel sicherten sich die beiden 10-Jährigen ungeschlagen mit drei Siegen. Zudem freuten sich Cedric und Lenny über den Sieg beim Landespokal. Mit dem 3. Platz im Halbfinale verpassten sie nur knapp das Finale der Deutschen Meisterschaft.

Bergert / Gensterblum, VfH Mücheln, Kunstradsport

Henriette Bergert und Paula Gensterblum zeigten im Zweier der Schülerinnen von Jahresbeginn an sehr gute Leistungen: Das Zweierpaar vom Verein für Hallenradsport Mücheln wurde in der letzten Saison nicht nur Landespokalsieger, sondern auch Landesmeister.

Henriette Bergert und Paula Gensterblum zeigten im Zweier der Schülerinnen von Jahresbeginn an sehr gute Leistungen, die sie kontinuierlich steigern konnten. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Bei den Ostdeutschen Meisterschaften sicherten sie sich zudem den Vizetitel. Höhepunkt ihrer Saison war die Qualifikation zur Deutschen Schülermeisterschaft, wo sie Platz zwölf erreichen konnten.

U12 (männlich), MSV Buna Schkopau, Faustball

Die jungen Faustballer vom MSV Buna Schkopau können auf eine bewegte Saison zurückblicken.

Die jungen Faustballer vom MSV Buna Schkopau können auf eine bewegte Saison zurückblicken. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Nach Startschwierigkeiten nahmen sie im Laufe der Saison eine positive Entwicklung und boten zahlreiche spannende Spiele. In der Altersklasse U12 zeigten die Jungs viel Einsatz. Am Ende konnte sich die Mannschaft erfolgreich durchsetzen und sicherte sich verdient den Landesmeistertitel.

Döbel / Hirschfeld, RSV Zscherben 1909, Radball

Hochmotiviert trainieren die jungen Radballer Marlon Döbel und Mateo Hirschfeld seit 2022 beim RSV Zscherben.

Hochmotiviert und konzentriert trainieren die jungen Radballer Marlon Döbel und Mateo Hirschfeld seit 2022 beim RSV Zscherben. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Auf ihren speziellen Rädern können sie stehend vorwärts und rückwärts fahren und dürfen den Ball nur mit den Vorder- und Hinterrädern bewegen. In der Altersklasse der Schüler C (U11) gewann das Duo alle drei Partien und wurde verdient Landesmeister. Auch beim Landespokal waren sie erfolgreich und schafften den Sprung aufs oberste Treppchen.

Team 1, RV „St. Hubertus“ Merseburg, Voltigieren

Die Voltigiererinnen vom Reiterverein „St. Hubertus“ Merseburg zeigen atemberaubende akrobatische Höchstleistungen auf dem galoppierenden Pferd. Die turnerisch-gymnastischen Übungen erfordern vielfältige konditionelle und koordinative Fähigkeiten.

Die Voltigiererinnen vom Reiterverein „St. Hubertus“ Merseburg zeigen atemberaubende akrobatische Höchstleistungen auf dem galoppierenden Pferd. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Eigenschaften, die das junge Team sehr gut beherrscht. Mit ihrem Voltigierpferd Schlawiner 39 und ihrer Longenführerin bildeten sie in der letzten Saison eine erfolgreiche Einheit. Sowohl bei den Landesmeisterschaften als auch bei den Nordostdeutschen Meisterschaften konnten sie die Wertungsrichter überzeugen und am Ende auf dem obersten Platz des Treppchens stehen.