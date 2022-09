Entscheidung über neues Einkaufszentrum in Bad Dürrenberg: So stimmt der Stadtrat

Wie geht es mit der Saline-Passage in Bad Dürrenberg weiter? Nach dme Willen der Stadträte wird nun an einem Abwägungsbeschluss gearbeitet.

Bad Dürrenberg/MZ - Name für Name geht Stadtratsvorsitzender Jürgen Ruscher (CDU) am Donnerstagabend durch die Liste und notiert jede Stimme, die für oder gegen das neue Einkaufszentrum in Bad Dürrenberg ausfällt. Am Ende ist die Entscheidung deutlich.