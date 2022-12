Einsamkeit erhöht Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte

Merseburg/MZ - Kann man an einem gebrochenen Herzen sterben? Ja, zumindest mittelbar, lautet die Antwort, die eine Arbeit des Ärztlichen Direktors des Basedow-Klinikums in Merseburg, Roland Prondzisky, gemeinsam mit den Chefärztinnen der Psychiatrie und Psychosomatik, Bettina Wilms und Jana Abitzsch, sowie Johannes Fluch-Niebuhr nahe legt. In der Fachzeitschrift Psychotherapie im Dialog kommen sie zu der Einschätzung, dass Einsamkeit, also die von der Person ungewollte soziale Isolation, ein gesundheitlicher Risikofaktor ist, der bisher übersehen wurde. Ihr Artikel beruht nicht auf einer eigenen Studie, sondern auf der Auswertung vorhandener Literatur und Untersuchungen.