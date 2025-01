Blick hinter die Kulissen Mit Video: Einblick in die Schülerfirma der Förderschule Merseburg

Was macht eigentlich die Schülerfirma „Gemeinsam Rabenstark“ der Förderschule für geistige Entwicklung Merseburg? Wir haben einen Blick in die Schule, die derzeit ihren Sitz in Mücheln hat, werfen dürfen.