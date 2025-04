Seit vielen Jahren nimmt die Sekundarschule „Quer-Bunt“ aus Querfurt am Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ in der Sportart Badminton teil. Noch nie kam sie über die erste Runde, das Kreisfinale, hinaus - bis zu diesem Schuljahr. In der Wettkampfklasse 3 wurde die Querfurter Mannschaft Landessieger.

Querfurt/MZ - Ein neuer Pokal steht in der Vitrine in der Sporthalle an der Sekundarschule „Quer-Bunt“ in Querfurt. Es ist jener, den zehn Mädchen und Jungen der Schule mit ihrem Sportlehrer und Trainer Ingo Hein beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ in der Sportart Badminton gewonnen haben. Sie sind die Landessieger der Wettkampfklasse III. „Das ist unglaublich und ein Mega-Ding für unsere Schule und unsere Stadt“, freut sich der stolze Coach und fügt an, selbst Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) sei begeistert. Der Landessieg, der den Querfurtern erstmals gelungen ist, bedeutet gleichzeitig, dass das Team aus der Quernestadt Sachsen-Anhalt beim Bundesfinale im Mai in Berlin vertritt.