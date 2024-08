Merseburg/MZ. - Ein Kaiser und seine Gemahlin als Playmobil-Figuren. In dieser Form begrüßen Heinrich II. und Kunigunde die Besucher der neuen Sonderschau im Merseburger Dommuseum. Es ist der hiesige Beitrag zum deutschlandweiten Heinrich-Jahr, wie Domstiftsarchivar Markus Cottin erklärt. Am 13. Juli 1024 starb der letzte große Herrscher aus dem Geschlecht der Ottonen kinderlos. Zelebriert wurde das insbesondere in Bamberg, wo laut Cottin die Verehrung für den 1146 heiliggesprochenen Heinrich II. noch immer mit jährlichen Festen gelebt wird und wo anlässlich des 1.000 Todestags das Kaiserpaar als Spielfiguren in Auftrag gegeben wurde.

