Ehrung in seinem Heimatdorf: Ein Platz für Kinderbuchautor Adolf Holst

Nach Diskussionen um Rolle in NS-Zeit

Seit Samstag gibt es den Adolf-Holst-Platz in Branderoda

Branderoda/MZ. - Historische Fahrzeuge dominieren am Samstag den Platz vor dem Gutshaus von Branderoda. 40 alte Traktoren, dazu Motorräder und Autos. Das Schleppertreffen ist Teil des Heimatfestes, das der Heimatverein mit Hilfe anderer Verein aus dem Müchelner Ortsteil auf die Beine gestellt hat. Es gibt Kegeln, Laserschießen, später am Abend einen Tanz. Kurz vor dem Mittag wird es aber erstmal offiziell. Ortsbürgermeister Tobias Theile zieht den Sack über dem Straßenschild auf dem Gutsvorplatz ab: „Adolf-Holst-Platz“ lautet nun der offizielle Name.