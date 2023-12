Merseburg/MZ - Sie engagieren sich im Sport, in der Seniorenarbeit, bei der Freiwilligen Feuerwehr, helfen kranken Menschen oder Tieren, organisieren Feste, spenden Trost, teilen Wissen: Ehrenamt kann ganz unterschiedlich aussehen und findet sich in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wieder. Doch eines haben die Engagierten gemeinsam: Sie leisten in ihrer Freizeit oft viele Stunden mit großem Einsatz und meistens unentgeltlich für die Gemeinschaft.

Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes zeichnete der Saalekreis am Freitag im Ständehaus in Merseburg 30 Frauen und Männer aus dem ganzen Kreisgebiet für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Der Tag soll daran erinnern, wie wichtig das Ehrenamt für eine funktionierende und lebendige Gesellschaft ist.

„Sie sind in ihrer Freizeit für andere da und machen die Welt ein bisschen schöner“, bedankte sich Annett Hellwig, stellvertretende Landrätin, für den Einsatz, nicht nur der Ausgezeichneten, sondern auch aller anderen Ehrenamtlichen im Saalekreis. Sie richtete auch Grüße von Landrat Hartmut Handschak aus, der krankheitsbedingt nicht vor Ort sein konnte. „Er weiß um ihr Engagement.“

Das vielfältige Ehrenamt sei eine wichtige Säule für das gesellschaftliche Leben im Kreis. Dabei spiele es keine Rolle, in welchem Bereich sich die Aktiven engagieren. „Sie sind die wahren Helden unserer Gesellschaft“, betonte Hellwig. „Sie sind ein Vorbild für uns alle und verdienen unseren Respekt und unsere Bewunderung. Ihr Engagement ist ein wundervolles Geschenk.“

Als Dankeschön für diese Leistung hat der Saalekreis 2009 erstmalig die Auszeichnungsveranstaltung zum Tag des Ehrenamtes ins Leben gerufen, die nun zum 14. Mal stattfand. Im September wurden die Einwohner des Saalekreises aufgerufen, Menschen für die Auszeichnung vorzuschlagen. In diesem Jahr gingen fast 80 Vorschläge für den Tag des Ehrenamtes aus dem gesamten Saalekreis ein, aus denen die Mitglieder der Arbeitsgruppe Bürgerschaftliches Engagement im Familienbündnis die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger auswählten.

Bei der Veranstaltung am Freitag nicht dabei sein konnten Bodo Joost aus Ermlitz, Manfred und Kerstin Kirschmann aus Hohenthurm, Thomas Martin aus Halle, Uwe Nagel aus Braunsbedra, Karin Trescher aus Merseburg sowie Hans-Joachim Kuhn aus Salzmünde.