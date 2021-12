Ehrenamtlerin hilft seit mehr als 20 Jahren in Merseburg

Merseburg/MZ - „Es hat sieben Jahre gebraucht, bis ich meine Rente erhalten habe. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass ich die bekomme. Das ist eine Belastung, das kann sich keiner vorstellen“, erzählt Birgit Klose, Ehrenamtlerin beim VdK Sachsen-Anhalt in der Kreisstelle Merseburg. Klose hat mittlerweile seit mehr als 20 Jahren eine kaputte Wirbelsäule, die starke Schmerzen hervorruft. Von einer Operation wird ihr abgeraten, da sie danach im Rollstuhl landen könnte.

2004 wandte sie sich an den VdK. „Er hat mir sehr geholfen“, erwähnt Klose. Der Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands kümmert sich um jene, die auch in seinem Namen stecken. Er gehört zu den größten Sozialverbänden Deutschlands und kämpft für soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und gegen soziale Benachteiligungen.

In der Beratungsstelle in Merseburg arbeiten Birgit Klose und drei weitere Mitarbeiterinnen, die Menschen mit Handicap helfen, die nötigen Formulare auszufüllen. „Jeder ist hier willkommen, wir helfen allen“, sagt die 67-jährige Merseburgerin. Egal ob es dabei um junge Menschen geht, die Wohngeld beantragen wollen oder Betagtere, die ähnlich wie sie, die Erwerbsminderungsrente beantragen wollen.

Der Weg zum Ehrenamt

Klose selbst entschied sich 2007 dafür, den VdK zu unterstützen und diese ehrenamtliche Arbeit anzunehmen. Eine Freundin sprach sie darauf an, dass der Verband immer Unterstützung suche. „Ich wollte nicht nur unnütz zu Hause rumsitzen und einfach mal rauskommen“, erklärt die ehemalige Verkäuferin. Zudem mache es ihr Spaß, in Merseburg auszuhelfen. Auch wenn die Hilfe nicht immer leicht ist. Manche Schicksale gehen ihr ziemlich nah: „Ich versuche, das hier in den Räumlichkeiten zu lassen und wenn ich aus dem Büro gehe, denke ich an meine Familie. Zu nah ranlassen, darf man das nicht.“ Durch ihre eigenen Erfahrungen können sie sich jedoch gut in die Situationen der anderen hineinversetzen. Jeden Dienstagvormittag bietet sie zusammen mit ihrem Team eine kostenlose Beratung im Mehrgenerationenhaus an. Bei Bedarf, auch außerhalb der gewöhnlichen Zeiten.

Für diese jahrelange Arbeit wurde sie nun geehrt. Der Saalekreis zeichnet zum Tag des Ehrenamts mehrere Preisträger aus – dieses Jahr auch Birgit Klose. Ihre Kolleginnen haben sie nominiert, weil sie am längsten im Mehrgenerationenhaus aushilft. „Ich habe erst davon erfahren, als der Brief ankam, in dem stand, dass ich ausgezeichnet wurde“, erklärt Klose. „Natürlich habe ich mich gefreut und war begeistert.“ Sie bekam ein Paket zugeschickt in dem ein Buch, eine Urkunde und ein Gutschein im Wert von 100 Euro waren. „Ich werde ihn im Nova einlösen. Einfach mal ein paar neue Sachen für mich kaufen“, sagt sie glücklich. Sonst würde das Ersparte meistens für die drei Enkelkinder draufgehen.