Erneut ist es zu einem Verkehrsunfall in Bad Dürreberg an der Kreuzung L178 Richtung Spergau gekommen.

Drei Verletzte bei Pkw-Unfall in Bad Dürrenberg

Rettungskräfte am Unfallort in Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg - Am Dienstagmorgen ist es in Bad Dürrenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen bei dem drei Menschen verletzt wurden, wie Einsatzleiter Martin Luther der MZ bestätigt. An der Kreuzung L178 Richtung Spergau und Leunaer Straße kollidierten zwei Pkw auf nasser Fahrbahn miteinander.